Jordan Air
男子牛仔短裤
¥449¥64930% 折让
穿上 Jordan Air 男子牛仔短裤，迎接明媚暖季！镶边细节灵感源自经典 Diamond 短裤，搭配整版 Flight 字样，为造型注入 JORDAN 品牌经典魅力。与配套上衣搭配穿着，打造整套型潮行头。
- 显示颜色： 蓝灰
- 款式： FN4652-436
Jordan Air
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穿上 Jordan Air 男子牛仔短裤，迎接明媚暖季！镶边细节灵感源自经典 Diamond 短裤，搭配整版 Flight 字样，为造型注入 JORDAN 品牌经典魅力。与配套上衣搭配穿着，打造整套型潮行头。
其他细节
- 侧边和后身口袋，方便储物
- 腰部搭配抽绳，打造理想贴合感
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 蓝灰
- 款式： FN4652-436
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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