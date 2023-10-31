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      Jordan Air 男子T恤采用全棉面料，胸部饰有简约刺绣图案。休闲版型结合纯色外观，塑就穿搭佳选。

      • 显示颜色： Sky J 法国蓝/浅宝石蓝/浅宝石蓝
      • 款式： DM3183-425

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