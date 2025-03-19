Jordan Air Patrol 双肩包采用经典运动风格设计，经久耐用且空间充裕，便于轻松携带随身物品。 拉链主袋，可轻松收纳换洗衣物或其他日常所需物品。 正面隔层内设插袋，打造井然有序的储物空间；背面拉链隔层，可安全存放平板电脑或笔记本电脑。 侧边水壶袋可存放挚爱饮品，正面拉链前袋便于快速存取物品。

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