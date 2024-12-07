Jordan Air Patrol

双肩包

¥399
¥569
29% 折让

Jordan Air Patrol 双肩包采用经典运动风格设计，空间充裕，便于轻松携带随身物品。拉链主袋搭配背面笔记本电脑保护隔层，正面拉链口袋内设小号小物品收纳插袋，打造井然有序的储物空间。侧边水壶袋可存放挚爱饮品，正面拉链前袋便于快速存取物品。

  • 显示颜色： 黑/金
  • 款式： HJ3266-012

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