Jordan AJ XI 男子羽绒茄克采用优质灰鸭绒保暖材质，结合人造毛皮部分的可拆式设计，为你缔造温暖舒适感受之余，更可定制出色的个性风采。多口袋设计提供丰富的储物空间，袖口结合抓绒衬里，有效提升贴合感。

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