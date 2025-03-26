Jordan AJ 1991 Vault

男子 T 恤

¥229

白色/红外线红 23
黑/健身红

Jordan AJ 1991 Vault 男子 T 恤采用柔软有机棉，融入传世剪裁设计，缔造高雅格调和舒适贴身表现。

  • 显示颜色： 白色/红外线红 23
  • 款式： 617118-100

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