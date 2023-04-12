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      Jordan AJ 3

      男子T恤

      ¥259

      Jordan AJ 3 男子T恤的图案设计灵感源自汀克·哈特菲尔德的草图，旨在致敬 Air Jordan 3。此款T恤采用纯棉面料，助你从球场到街头畅享舒适的穿着感受。

      • 显示颜色： 白色
      • 款式： AO8938-100

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