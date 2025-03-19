Jordan AJ IV Birds of Prey

男子T恤

¥249

Jordan AJ IV Birds of Prey 男子T恤采用柔软舒适棉料搭载动感图案，以出色风采向著名的篮球鞋款致敬。

  • 显示颜色： 黑/浅绿
  • 款式： 677818-010

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