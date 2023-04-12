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      Jordan AJ VIII Graphic Crew

      男子运动衫

      ¥449

      黑/黑/湖蓝/红外线红 23
      调色暗灰/黑/暗灰/红外线红 23

      Jordan AJ VIII Graphic Crew 男子运动衫采用质感柔软的抓绒衬里，匠心融入源自经典篮球鞋款的精致细节，为你缔造温暖舒适的穿着体验。

      • 显示颜色： 黑/黑/湖蓝/红外线红 23
      • 款式： 717879-010

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