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      男子训练T恤

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      荧光黄/深宝蓝
      草皮橙/暗灰
      冷灰/黑

      Jordan AJ All Season Fitted 男子训练T恤采用弹性速干面料，结合符合人体工学的接缝技术，在训练中和比赛前为你缔造干爽感受和自由无拘的运动体验。

      • 显示颜色： 荧光黄/深宝蓝
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