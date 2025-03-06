Jordan AJ Flight Pattern

男子篮球针织短裤

¥209
¥299
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黑/黑
白色/黑

Jordan AJ Flight Pattern 男子篮球针织短裤采用 Dri-FIT 网眼布面料，巧妙搭配修身剪裁，兼具舒适贴合度与轻盈质感，透气效果非凡。

  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： 635684-010

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