Jordan AJ Warmup

男子长裤

¥799

Jordan AJ Warmup 男子长裤采用弹力梭织 Dri-FIT 面料，结合裤脚的长拉链透气口设计，为你缔造持久舒适感受之余，不必脱鞋即可轻松更换。

  • 显示颜色： 黑/白色/红外线红 23/白色
  • 款式： 636609-010

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