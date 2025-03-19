Jordan AJ XX9

男子热身运动茄克

¥849

Jordan AJ XX9 男子热身运动茄克采用肩部弹性镶边，巧妙搭配网布拼接，更融入匠心排布的透气孔设计，显著提升运动自由度，缔造卓越透气表现。

  • 显示颜色： 黑/白色/白色
  • 款式： 636605-010

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。