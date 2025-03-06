Jordan AJ XX9 French Terry Crew 男子针织套头衫采用经久耐穿的光滑面料，巧妙搭配修身剪裁，御寒保暖之余，打造现代时尚运动造型。刺绣飞人标志彰显非凡运动风范，拉链口袋则可随时随地为你提供安全的收纳空间。

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