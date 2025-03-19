Jordan AJ XX9 French Terry Full-Zip 男子连帽外套采用经久耐穿的光滑面料，巧妙搭配修身剪裁，御寒保暖之余，彰显现代运动时尚。连肩衣袖结合匠心排布的镶嵌设计，显著提升运动自由度，同时加入媒体播放器存放袋，让你可以随时随地畅享音乐。

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