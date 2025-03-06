Jordan AJI Photo Real

男子无袖上衣

¥269

Jordan AJI Photo Real 男子无袖上衣采用柔软棉料，营造舒适贴合感。丝网印花设计，向一代篮球巨星及开启一切的传世经典鞋款致敬。

  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： 635685-010

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