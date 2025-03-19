Jordan AJIII

男子短裤

¥244
¥349
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黑/狼灰/黑/红外线红 23
黑/煤黑/黑/黑

Jordan AJIII 男子短裤采用轻质面料缔造舒适贴合感受，更以堪称传世经典的篮球战靴为灵感，巧妙融入经典细节设计，打造非凡外观。

  • 显示颜色： 黑/狼灰/黑/红外线红 23
  • 款式： 636594-011

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