Jordan AJIII Spike Vs. Psych

大童（男孩）T恤

¥167
¥239
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Jordan AJIII Spike Vs. Psych 大童（男孩）T恤采用纯棉针织面料融入复刻图案设计，带来柔软舒适的穿着体验和经典运动风范，同时致敬著名运动鞋款。

  • 显示颜色： 黑
  • 款式： HA0313-023

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