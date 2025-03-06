Jordan AJXI

男子无袖上衣

¥249

黑/红外线红 23
德国蓝/白色

Jordan AJXI 男子无袖上衣采用柔软棉料缔造舒适贴合感，运用丝网印花工艺打造数字图案，以非凡外观向一代篮球巨星致敬。

  • 显示颜色： 黑/红外线红 23
  • 款式： 615140-010

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