Jordan AJXI

男子短裤

¥349

白色/德国蓝/德国蓝
黑/白色/红外线红 23

Jordan AJXI 男子短裤采用排汗网布，有助于保持干爽透气。撞色拼接设计巧搭丝网印花，演绎经典篮球服风采。

  • 显示颜色： 白色/德国蓝/德国蓝
  • 款式： 635699-100

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