Jordan Alpha 双肩包专为自信笃定、内心强大的人而设，采用耐用材料结合百搭设计，方便下班后奔赴健身房，或是来一场说走就走的旅行。宽敞主袋搭配双向拉链设计，内置网眼布口袋，可用于妥善收纳小物件；背面拉链隔层，方便存放笔记本电脑；正面拉链口袋可供安全收纳你想随时取用的小物品；侧边口袋方便你带上喜欢的饮料，再加底部拉链储鞋隔层，方便你在旅行时携带备换鞋子，亦可在往返健身房时妥善收纳训练鞋，以免其弄脏包内其他物品。

显示颜色： 釉粉

款式： HF7334-664