Jordan Alpha 双肩包专为自信笃定、内心强大的人而设，采用耐用材料结合百搭设计，搭配小巧便携款式，助你轻松驾驭不同场合。宽敞主袋搭配双向拉链设计，内置网眼布口袋，便于安全收纳小物件；背面设有拉链隔层，可存放平板电脑；两侧口袋，可用于收纳你喜爱的饮品；提手设有按扣固定带，方便轻松提携；可调节肩带，缔造舒适携背体验。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。