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      Jordan Alpha

      行李包

      ¥699

      传奇中褐
      黑
      蓝灰

      Jordan Alpha 行李包采用耐用材料，可供收纳随行物品，时尚有型。双向拉链主袋空间宽敞，内置笔记本电脑保护套与多个口袋，帮助井然有序地存放小物件，方便随时取用，而无需在主袋中来回翻找。正面和背面设有拉链口袋，可供存放额外物品；加长提手方便肩背。无论是需要携带装备奔赴赛场，还是需要一个宽敞的旅行包，该款行李包皆能应你所需。

      • 显示颜色： 传奇中褐
      • 款式： HF7292-245

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      部分城市提供当日达、次日达服务。

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