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      Jordan Apex

      冬季款渔夫运动帽

      ¥149
      ¥269
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      帆白/光子灰/黑
      黑/煤黑/白色

      Jordan Apex 冬季款渔夫运动帽采用双面佩戴设计，专为冬季打造。 一面采用不易撕裂梭织面料，经久耐用；另一面采用舒棉绒面料，柔软舒适，有助妥帖包覆头部，同时让你不失个性，魅力十足。

      • 显示颜色： 帆白/光子灰/黑
      • 款式： FN4674-133

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