Jordan Apex
双面佩戴渔夫帽
20% 折让
Jordan Apex 双面佩戴渔夫帽采用出众包覆设计，无论是彰显夏日风情，还是秀出低调型格，皆可满足需求。一面采用耐用不易撕裂面料，另一面采用结实斜纹面料，结合环绕式帽檐设计，缔造出色包覆效果。
- 显示颜色： 帆白/帆白
- 款式： HV1096-133
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 刺绣品牌标志
- 手洗
