 
Jordan Apex 双面佩戴渔夫帽 - 帆白/帆白

Jordan Apex

双面佩戴渔夫帽

Jordan Apex 双面佩戴渔夫帽采用出众包覆设计，无论是彰显夏日风情，还是秀出低调型格，皆可满足需求。一面采用耐用不易撕裂面料，另一面采用结实斜纹面料，结合环绕式帽檐设计，缔造出色包覆效果。


  • 显示颜色： 帆白/帆白
  • 款式： HV1096-133

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 刺绣品牌标志
  • 手洗
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

