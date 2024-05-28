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      Jordan Apex

      双面佩戴渔夫帽

      ¥249

      传奇浅褐/帆白
      龙虾红/龙虾红

      说真的， Jordan Apex 双面佩戴渔夫帽堪称趣味十足。 采用双面佩戴设计，一面纯色，另一面饰有点彩派画作风格的图案，缔造两种风范。 采用耐用聚酯纤维材料，搭配环绕式帽檐设计，营造出众包覆效果。

      • 显示颜色： 传奇浅褐/帆白
      • 款式： FV5302-203

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