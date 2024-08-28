Jordan Apex

渔夫运动帽

¥159
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我们知道如何在场上得分，那么如何在场下彰显魅力？Jordan Apex 渔夫运动帽采用环绕式织带挂环设计，巧搭丝网印花 Jumpman 标志，为你打造独特纹理造型，尽显不凡格调。束紧可调节栓扣，打造出众贴合感。

  • 显示颜色： 传奇浅褐/黑/白色
  • 款式： FD5188-203

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