Jordan B'Loyal (TD)

婴童运动童鞋

¥269
¥449
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Jordan B'Loyal (TD) 婴童运动童鞋将经典 AJ 鞋款的设计元素融为一体，焕新外观彰显复古风格，为小宝贝缔造舒适的穿着感受。

  • 显示颜色： 黑/白色/校园红
  • 款式： CK1427-016

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