Jordan B'Loyal 男子运动鞋的设计灵感源自既往 Jordan 鞋款，混搭优质材料和品牌爱好者熟知的设计元素。光泽感鞋头、外露式 Nike Air 缓震配置和 Jumpman 鞋带栓扣，巧妙连结传统与现代风范。

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