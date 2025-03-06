Jordan Brand

男子运动鞋贴片T恤

¥349

沙漠迷彩/黑
白色/校园红
黑/校园红

有时候无须多言，来一双 AJ1 就够了。 Jordan Brand 男子运动鞋贴片T恤采用厚实挺括棉料，并饰有 AJ1 刺绣图案贴片，让你一见倾心。

  • 显示颜色： 沙漠迷彩/黑
  • 款式： HJ2327-240

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