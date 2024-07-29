跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Jordan Brand

      男子T恤

      ¥179
      ¥259
      30% 折让

      传奇浅褐/黑
      白色/健身红

      Jordan Brand 男子T恤的别致标志设计借鉴自 Jordan 过往经典单品，以四种不同方式彰显 Jordan 风范。其中有你喜欢的吗？针织棉料结合经典剪裁，塑就柔软亲肤的舒适感受。

      • 显示颜色： 传奇浅褐/黑
      • 款式： FN6028-203

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。