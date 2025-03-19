Jordan Brooklyn 大童加绒套头连帽衫采用棉和聚酯纤维混纺而成的加绒针织面料，表面触感顺滑，内里柔软非凡，堪称衣橱佳选单品。落肩设计，营造休闲感受；袋鼠式口袋，可供存放小物件，塑就日常穿搭佳选。可搭配 Jordan Brooklyn 系列下装，打造风格统一的造型。

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