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      Jordan Brooklyn

      女子加绒圆领运动衫

      ¥299
      ¥449
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      调色暗灰/白色
      丝绒棕

      舒适非凡，酷炫十足。Jordan Brooklyn 女子加绒圆领运动衫采用宽松休闲版型和加绒面料，质感柔软。焕新细节设计，打造点睛之笔，匠心呈现日常佳选单品。

      • 显示颜色： 调色暗灰/白色
      • 款式： FN4492-063

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