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      Jordan Brooklyn

      女子加绒圆领运动衫

      ¥279
      ¥499
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      黑/帆白
      帆白/沙丘红
      调色暗灰/灰桃红

      Jordan Brooklyn 女子加绒圆领运动衫采用优质加绒针织面料，致敬迈克尔·乔丹的新秀年。 该款运动衫以 JORDAN '84 刺绣图案等精致细节做点睛之笔，打造醒目吸睛的日常佳选。

      • 显示颜色： 黑/帆白
      • 款式： FN5438-010

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