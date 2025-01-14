Jordan Brooklyn

女子长裤

¥699

小马棕/黑
黑/白色

Jordan Brooklyn 女子长裤采用轻盈斜纹面料与中腰剪裁，顺滑利落。 宽松版型，塑就休闲舒适造型；弧形设计线条、膝盖褶裥和裤管口可调节松紧抽绳，平添精致格调。

  • 显示颜色： 小马棕/黑
  • 款式： HF9466-231

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