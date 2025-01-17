Jordan Brooklyn

男子拒水夹克

¥999
¥1,199
16% 折让

中橄榄绿/黑
游戏宝蓝

当气温开始骤降时，是时候穿上夹克御寒了。Jordan Brooklyn 男子拒水夹克采用拒水梭织外层，搭配合成材质填充物，缔造舒适温暖的穿着体验。即刻上身，畅享温暖舒适感受。

  • 显示颜色： 中橄榄绿/黑
  • 款式： FV7318-222

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