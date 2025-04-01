Jordan Brooklyn Cat Scratch

男子短裤

¥399

黑/白色/白色/白色
帆白/黑/沙漠迷彩/黑

Jordan Brooklyn Cat Scratch 男子短裤采用创意设计，呈现鲜明格调，让你赚足回头率。这款 90 年代经典单品曾经专为大学篮球场设计，现携针织面料与匠心设计焕新来袭。

  • 显示颜色： 黑/白色/白色/白色
  • 款式： HV0561-011

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