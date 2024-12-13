Jordan Brooklyn Essentials 大童假日风加绒圆领上衣采用棉与聚酯纤维混纺而成的加绒针织面料，表面触感顺滑，内里柔软非凡，与孩子的 Jordan 运动鞋相得益彰。纹理字标和落肩设计，营造休闲穿着感受；罗纹袖口和下摆，帮助稳固衣身。可搭配 Jordan Brooklyn Essentials 假日风加绒长裤，打造风格统一的造型。

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