Jordan Brooklyn Fleece
女子全长拉链开襟加绒连帽衫
¥599
渴望舒适感受？Jordan Brooklyn Fleece 女子全长拉链开襟加绒连帽衫采用加绒针织面料，表面触感顺滑，内里柔软，结合宽松衣身和衣袖设计，令你尽享舒适包覆体验。
- 显示颜色： 调色暗灰/白色
- 款式： FV7168-063
Jordan Brooklyn Fleece
¥599
渴望舒适感受？Jordan Brooklyn Fleece 女子全长拉链开襟加绒连帽衫采用加绒针织面料，表面触感顺滑，内里柔软，结合宽松衣身和衣袖设计，令你尽享舒适包覆体验。
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。连帽里料：100% 棉。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶
- 正面口袋
- 罗纹袖口和下摆
- 可机洗
- 显示颜色： 调色暗灰/白色
- 款式： FV7168-063
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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