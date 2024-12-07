Jordan Brooklyn Fleece

女子全长拉链开襟加绒连帽衫

¥469
¥599
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渴望舒适感受？ Jordan Brooklyn Fleece 女子全长拉链开襟加绒连帽衫采用加绒针织面料，内里柔软， 结合宽松衣身和衣袖设计，令你尽享舒适包覆体验。

  • 显示颜色： 调色暗灰/白色
  • 款式： FV7168-063

尺寸与尺码

宽松版型：宽大休闲

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