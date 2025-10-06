 
Jordan Brooklyn Fleece 女子加绒圆领运动衫 - 帆白/深绿/黑

Jordan Brooklyn Fleece

女子加绒圆领运动衫

20% 折让
帆白/深绿/黑
深绿/石红/白色

Jordan Brooklyn Fleece 女子加绒圆领运动衫经典舒适，应季而生。 加绒针织面料表面触感顺滑，内里柔软加绒，巧搭宽松休闲版型。


  • 显示颜色： 帆白/深绿/黑
  • 款式： HV3341-133

Jordan Brooklyn Fleece

20% 折让

Jordan Brooklyn Fleece 女子加绒圆领运动衫经典舒适，应季而生。 加绒针织面料表面触感顺滑，内里柔软加绒，巧搭宽松休闲版型。

产品细节

  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 帆白/深绿/黑
  • 款式： HV3341-133

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。