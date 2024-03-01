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      Jordan Brooklyn Fleece

      女子加绒套头连帽衫

      ¥399
      ¥549
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      帆白/沙丘红
      黑/帆白
      灰桃红/帆白

      Jordan Brooklyn Fleece 女子加绒套头连帽衫采用优质加绒针织面料，结合宽松版型，饰有 JORDAN 丝网印花，打造全新百搭连帽衫。落肩接缝设计是一大亮点，塑就别致视觉效果，升级舒适宽松版型。

      • 显示颜色： 帆白/沙丘红
      • 款式： FN5435-133

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