Jordan Brooklyn Fleece

女子加绒长裤

¥399
¥549
27% 折让

Jordan Brooklyn Fleece 女子加绒长裤采用宽松版型，助你轻松御寒。 加绒针织面料表面顺滑，内里加绒，质感柔软，打造可轻松叠搭的冷天佳选。

  • 显示颜色： 黑
  • 款式： FV7177-010

尺寸与尺码

宽松版型：宽大休闲

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