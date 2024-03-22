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      Jordan Brooklyn Fleece

      女子印花针织短裤

      ¥399

      釉粉/工业蓝
      调色暗灰/黑

      时尚有型，休闲舒适。Jordan Brooklyn Fleece 女子印花针织短裤舒适贴合，质感柔软，集多重优势于一身。法式毛圈针织面料，表面触感顺滑，内里柔软非凡，有助营造舒适感受，同时保持结构感，不易变形。弹性腰部搭配抽绳，右侧融入低调 Jumpman 图案，舒适贴合，时尚有型。

      • 显示颜色： 釉粉/工业蓝
      • 款式： FN5784-607

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