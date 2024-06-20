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      Jordan Brooklyn Fleece

      女子印花针织长裤

      ¥549

      调色暗灰/黑
      黑/帆白

      时尚有型，休闲舒适。Jordan Brooklyn Fleece 女子印花针织长裤采用舒适贴合设计，质感柔软，集多重优势于一身。法式毛圈针织面料，表面触感顺滑，内里柔软非凡，有助营造舒适感受，同时保持结构感，不易变形。弹性腰部搭配抽绳，营造稳固贴合感；右侧小腿处饰有丝网印制字样，尽显运动鞋魅力。

      • 显示颜色： 调色暗灰/黑
      • 款式： FN5781-063

      尺寸与尺码

      标准版型：经典休闲

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

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