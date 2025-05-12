Jordan Brooklyn Fleece
女子圆领运动衫
¥289¥49942% 折让
舒适并不意味着简单无趣。 Jordan Brooklyn Fleece 女子圆领运动衫采用宽松设计结合法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里融入回环设计，柔软舒适。背面融入个性图案，为迈克尔·乔丹的球衣号码添趣致。
- 显示颜色： 冰番石榴色
- 款式： HV9371-838
Jordan Brooklyn Fleece
¥289¥49942% 折让
舒适并不意味着简单无趣。 Jordan Brooklyn Fleece 女子圆领运动衫采用宽松设计结合法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里融入回环设计，柔软舒适。背面融入个性图案，为迈克尔·乔丹的球衣号码添趣致。
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。 罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶
- 袖口、衣领和下摆采用罗纹设计
- 可机洗
- 显示颜色： 冰番石榴色
- 款式： HV9371-838
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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