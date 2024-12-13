能获得一枚冠军戒指已经够厉害了，乔丹居然赢得了六枚。Jordan Brooklyn Fleece 女子套头加绒连帽衫采用宽松版型与加绒针织面料，表面触感顺滑，内里柔软舒适，并饰有六枚冠军戒指，彰显荣耀风范。

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