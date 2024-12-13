Jordan Brooklyn Fleece

女子套头连帽衫

¥379
¥499
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黑/白色
调色暗灰/白色

Jordan Brooklyn Fleece 女子套头连帽衫让你倍感舒适。法式毛圈面料表面触感顺滑，内里融入非起绒毛圈，适合日常穿着。采用宽松版型，具有出色结构感，是理想的叠搭之选。

  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： HJ1347-010

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