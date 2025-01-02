Jordan Brooklyn Fleece

女子法式毛圈圆领运动衫

¥319
¥449
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想要提升舒适效果？不妨穿上 Jordan Brooklyn Fleece 女子法式毛圈圆领运动衫，彰显经典风范。法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里搭配非起绒毛圈，舒适非凡，适合日常穿着。落肩设计结合宽松版型，营造充裕叠搭空间。

  • 显示颜色： 传奇浅褐/白色
  • 款式： HJ1354-203

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