Jordan Brooklyn Fleece
女子法式毛圈长裤
¥319¥54941% 折让
在找日常佳选长裤？ Jordan Brooklyn Fleece 女子法式毛圈长裤是你的不二之选。 该长裤采用法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里搭配非起绒毛圈，定能让你一见倾心。
- 显示颜色： 白色
- 款式： IB5604-100
Jordan Brooklyn Fleece
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产品细节
- 弹性腰部搭配抽绳和弹性裤管口设计
- 侧边口袋设计
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。 口袋（手背侧）：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 白色
- 款式： IB5604-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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